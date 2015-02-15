主要国家经济指标预测--2月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- +3.0% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 12月 顺差205 顺差200 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% -0.5% (环比年率) +3.7% -1.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 1月 63.6% -- 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.1% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.7% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.6% +1.0% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -0.4% -- (较上年同期) -2.6% -- 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -0.6% -- (较上年同期) -2.7% -- 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 持平 -0.1% (较上年同期) -0.3% -0.4% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8% 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +1.7% +1.0% 1330 美国进口价格(较前月) 1月 -2.8% -3.2% 出口价格(较前月) -2.0% -0.9% 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 93.6 98.1 现况指数 103.1 110.0 预期指数 87.5 92.2 2月15日(日) 2145 新西兰实质零售销售(较前季) 第四季 +1.7% +1.3% (较上年同期) +4.7% +4.2% (完)