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亚洲 | 2015年 2月 16日 星期一 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--2月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值      前值 
    
    2月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  1月            --        +3.0%
    1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)         12月        顺差205     顺差200
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季          +0.9%       -0.5%
                              (环比年率)                            +3.7%       -1.9%
     
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值     预估值
    
    2月13日(五)
    0200  新西兰公债外资持有比例                         1月         63.6%        -- 
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值                   +0.1% 
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)              第四季初值        +0.7%      +0.3% 
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        
                                                                     +1.6%      +1.0% 
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 1月         -0.4%        -- 
                               (较上年同期)                          -2.6%        -- 
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                    第四季                      -- 
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                    1月         -0.6%        -- 
                          (较上年同期)                               -2.7%        --  
    0900  意大利GDP(较前季)                       第四季初值          持平      -0.1% 
               (较上年同期)                                          -0.3%      -0.4% 
    1000  欧元区GDP(较前季)                       第四季初值         +0.3%      +0.2% 
                 (较上年同期)                                        +0.9%      +0.8%
    1330  加拿大制造业销售(较前月)                      12月         +1.7%      +1.0%
    1330  美国进口价格(较前月)                           1月         -2.8%      -3.2% 
              出口价格(较前月)                                       -2.0%      -0.9% 
    1500  美国路透/密西根大学消费者信心指数          2月初值          93.6       98.1
                             现况指数                                103.1      110.0
                             预期指数                                 87.5       92.2
    
    2月15日(日) 
    2145 新西兰实质零售销售(较前季)                  第四季           +1.7%     +1.3%
                           (较上年同期)                               +4.7%     +4.2%    
(完)
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