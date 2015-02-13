台湾汇市：台币放量收高，下周马年最后两个交易日估清淡

* 台币周线微幅收高 * 下周交投料渐安静 * 下周实质交易区间估31.350-31.550 路透台北2月13日 - 台币兑美元 周五大幅收高1.55角至一周半高位， 扳回本周多数跌势，周线小幅收高。汇银人士表示，台币随韩元 等主要亚币明显 趋于强劲，因风险胃纳改善。然而距本地年前长假仅剩两个交易日，预估下周走势趋于清淡 。 交易员指出，今日外资汇入力道明显加大，配合出口商尚有部分本币需求，台币涨幅拉 大。不过台股已于今日封关，下周股市没有交易，预料外资的进出趋于安静，进/出口商的 年关前需求也大致消化完毕，台币的波动将受国际美元的强弱拉动。 〞下礼拜大概就是跟着国际市场动一下，可能在区间偏升一点点。〞一位外资银行交易 员说。 台币今日收盘位约是一周半新高，前高在2月4日收报31.473。今日单日涨幅约0.5%，小 于韩元 大涨1.25%；台币周线收高约0.05%，同时间韩元则贬值了约0.67%。 上述交易员指出，近来台币在31.500弱方的美元卖压均较为沉重，限制台币贬幅，且台 股表现不弱，外资持续小量汇入有助稳定台币汇价，让台币偏升机率略高。 另名本地银行交易员认为，台湾基本面前景不差，外资似有意选择台湾为避风港，只要 年假期间国际没有重大利空，预估年后台币有机会随着台股走高持坚，但中线美国升息题材 仍是干扰，需视国际美元走势回应。 交易员预估，下周台币的交易区间料在31.350-31.550间。今日台币主要交易区间在31. 390-31.480，上日交易区间在31.521-31.581。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一反上日六个月期以下的美元/台币换汇 点全线转为溢价的走势，各天期今日全数反转为折价。 交易员指出，远汇市场上日溢价已高，今日见寿险业在该市场卖出美元，交易般亦随亚 币大涨而抛售美元，令价格瞬间反转。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.395/3 1.420，上日收在31.300。 台湾股市周五在马年封关日见红收高。证交所资料显示，外资及陆资在台股大幅买超12 6.04亿台币，连续10个交易日买超共计621.41亿台币。 新兴汇市部分，多数新兴亚币周五上涨，扳回当周跌幅；因美元在美国疲弱数据出炉后 走贬，且市场风险胃纳有所改善，因乌克兰停火协议及市场憧憬希腊债务问题将达成协议。 下周全球重要经济事件与数据包括： 2/16(一)：日本12月工业生产/产能利用率修正值、台湾第四季经济成长率、欧元区12 月贸易收支、韩国1月PPI、欧元集团会议； 2/17(二)：韩国央行利率决议、中国1月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国2月 ZEW经济景气判断指数/现况指数、美国纽约联储2月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAHB )2月房屋市场指数、美国12月整体资本流动、日本央行货币政策会议、费城联储总裁普洛瑟 发表演说； 2/18(三)：美国1月PPI/房屋开工/建筑许可、美国1月工业生产/制造业产出/产能利用 率、日本1月贸易收支/出口/进口数据、欧洲央行管理委员会会议、美联储公布1月会议记录 ； 2/19(四)：欧元区12月经常帐收支/直接投资/证券投资净流动、美国费城联储2月制造 业指数、日本路透2月短观制造业景气判断指数； 2/20(五)：日本2月制造业PMI初值、法国/德国Markit 2月制造业PMI初值、欧元区Mark it 2月制造业PMI初值、美国Markit 2月制造业PMI初值。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.475 31.630 31.390-31.640 31.630 9.94 7.67 元太外汇经纪公司 31.475 31.630 31.390-31.630 31.630 4.51 4.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 0.075/0.095 美元/台币六个月期 -0.080/-0.060 0.020/0.050 (完)