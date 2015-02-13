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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 12:00 BJT

路透基点：苏高新集团签署20亿元人民币六年期贷款--TRLPC

路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点报导，根据公司网站消息，苏
州高新区经济发展集团总公司(苏高新集团)已经为旗下子公司筹得20亿元
人民币(3.2亿美元)六年期贷款，五家国有银行参贷。
    
    借款方为集团旗下西部生态城发展有限公司，贷款主要用于西京湾生
态农场的开发建设。
    
    该公司1月27日称，中国工商银行担任牵头行兼簿记行，农业银行苏
州分行、中国银行苏州分行、建设银行苏州分行和江苏银行参与本案。
    
    苏高新集团成立于1990年，致力于苏州新区开发，截至2014年底总资
产超过400亿元人民币。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)
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