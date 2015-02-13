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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 12:23 BJT

路透调查：日本核心通胀料放缓，但央行预计仍将暂时按兵不动

央行总裁黑田东彦亦表示，燃油成本下降，给短期通胀前景带来压力，但也刺激了经济，并帮助物价加速上涨。

有16位分析师回答了下一次日本央行放宽政策时间的问题，其中五位预计将在7月或10月30日会议上。

三位分析师认为日央行将选择在4月30日会议上采取行动，另有一位选择3月，一位选择9月，一位分析师称将在明年某时放宽政策。

此次调查结果中分析师对宽松时点预期的分布，和1月调查接近，当时多数人预计日本央行或选择在今年稍晚扩大宽松政策。

日本经济年内的表现，将是主要决定因素。调查预计1月-3月当季增长年率料放缓至2.4%，随后的几个季度料扩张1.7%、1.5%和1.4%。

政府将在2月16日公布10月-12月当季经济增长数据，另一份调查显示，预计当季成长环比年率料在3.7%，去年第三季时日本经济曾跌入衰退。(完) (编译 许娜/洪曦/孙茉莉/王兴亚; 审校 张涛/张明钧)
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