路透调查：日本核心通胀料放缓，但央行预计仍将暂时按兵不动

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
央行总裁黑田东彦亦表示，燃油成本下降，给短期通胀前景带来压力，但也刺激了经济，并帮助物价加速上涨。
有16位分析师回答了下一次日本央行放宽政策时间的问题，其中五位预计将在7月或10月30日会议上。
三位分析师认为日央行将选择在4月30日会议上采取行动，另有一位选择3月，一位选择9月，一位分析师称将在明年某时放宽政策。
此次调查结果中分析师对宽松时点预期的分布，和1月调查接近，当时多数人预计日本央行或选择在今年稍晚扩大宽松政策。
日本经济年内的表现，将是主要决定因素。调查预计1月-3月当季增长年率料放缓至2.4%，随后的几个季度料扩张1.7%、1.5%和1.4%。
政府将在2月16日公布10月-12月当季经济增长数据，另一份调查显示，预计当季成长环比年率料在3.7%，去年第三季时日本经济曾跌入衰退。(完) (编译 许娜/洪曦/孙茉莉/王兴亚; 审校 张涛/张明钧)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)