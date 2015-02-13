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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 12:14 BJT

日本债市：10年期公债收益率触及两个月高位，因标债买气不强

路透东京2月13日 - 日本指标公债收益率(殖利率)周五升至两个月高点，受标债结果表现平平影响。

10年期公债收益率 上涨3.5个基点，至0.425%，为12月9日以来最高。10年期公债收益率上个月触及纪录低点0.195%后，稳定上扬，因流动性降低，加剧市场震荡。

日本周五标售五年期公债，金额2.7兆(万亿)日圆，投标倍数降至3.29倍，低于1月发债时的4.38倍。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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