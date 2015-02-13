美国个股：通用汽车持有250亿美元巨额现金，投资人要求扩大返还

通用汽车周四对路透表示，已经请摩根士丹利 和高盛 就如何回应Wilson一派的要求给出建议。

自从Wilson周二提出上述建议以来，通用汽车尚未讨论过对此将持有何种立场。通用当时表示，公司目标是让股东价值最大化，实现途径一是提振公司股价，二是通过派息和股票回购返还现金给股东。

通用汽车资本支出图表：link.reuters.com/gyv93w

还有一些人担心，Wilson一派是否真的把通用的长期利益放在心上。

“以短视的观点看待公司财务状况，并据此作出决定可能是危险的，”投行罗斯柴尔德(Rothschild)的汽车业务主管Vikas Sehgal说。

Mainstay资本管理公司的执行长David Kudla表示，投资者应当让博拉及其团队来决定如何使用公司现金。

“这些对冲基金经理考虑涉及到通用汽车的问题时，眼光是放在未来10年还是未来10个礼拜？”Kudla表示。Mainstay资本管理公司持通用汽车股票，而且通用的许多退休员工都是该公司客户。

标准普尔周三称，向股东回馈80亿美元可能损害通用汽车的信用质量。标普是三大评级机构中唯一给予通用投资级别评级的，目前并未调整对通用的评级展望。