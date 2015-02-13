美国个股：通用汽车持有250亿美元巨额现金，投资人要求扩大返还

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
通用汽车周四对路透表示，已经请摩根士丹利 和高盛 就如何回应Wilson一派的要求给出建议。
自从Wilson周二提出上述建议以来，通用汽车尚未讨论过对此将持有何种立场。通用当时表示，公司目标是让股东价值最大化，实现途径一是提振公司股价，二是通过派息和股票回购返还现金给股东。
通用汽车资本支出图表：link.reuters.com/gyv93w
还有一些人担心，Wilson一派是否真的把通用的长期利益放在心上。
“以短视的观点看待公司财务状况，并据此作出决定可能是危险的，”投行罗斯柴尔德(Rothschild)的汽车业务主管Vikas Sehgal说。
Mainstay资本管理公司的执行长David Kudla表示，投资者应当让博拉及其团队来决定如何使用公司现金。
“这些对冲基金经理考虑涉及到通用汽车的问题时，眼光是放在未来10年还是未来10个礼拜？”Kudla表示。Mainstay资本管理公司持通用汽车股票，而且通用的许多退休员工都是该公司客户。
标准普尔周三称，向股东回馈80亿美元可能损害通用汽车的信用质量。标普是三大评级机构中唯一给予通用投资级别评级的，目前并未调整对通用的评级展望。
博拉与通用汽车的独立董事可能在6月公司年度大会之前，斟酌如何回应对冲基金的挑战。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)