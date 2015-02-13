台湾货币市场：短率大致平稳，年前资金多缺不一但调度顺畅

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 短率仍平稳，调度平稳顺畅
* 短票量已降至低档
* 债券附买回方面仰赖银行供应资金
记者 高洁如
路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资调人士指出，市场资金调度平稳顺畅，丝毫没有出现年前应该紧俏的任何讯号，部分民营银行因为今日加入发放现钞的行列，市场多缺不一，整体调度平稳。
交易人士指出，多家民营商银今天才开始发放新钞，因库存现金的走低，反而周转资金变多，有拆出余力。不过也有大型商银人士表示，今日小银行的资金需求上升，调度稍显活络。
〞我们(给民众)领现钞了，反而多钱，〞一位小型商银交易员说。
大型银行表示，虽然年节的脚步愈来愈近，不过没什么紧俏的气氛，市场的资金多缺不一，稳中有序，调度相当顺畅；估计下周农历春节前的二个交易日也不致会发生资金紧俏、利率走高的情况，大致应可平稳度过。
因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，周四通货发行数来到2兆385.6亿台币，较1月9日约增加3,250.77亿。
本地时间12:05时：
--台币兑美元 早盘暂收升1.7角，报31.460。
--台湾加权股价指数 升0.39%，报9,533.25点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.395%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.430%，上日为0.380-0.430%。
**短票量稀疏**
短票市场方面，交易人士表示，目前短票交易已相当稀少，提前进入过年状态，主要还是因为市场的资金宽裕，而票券商因应过年已提前排开落点。
一位大型票券商交易员说，〞下礼拜大票很多人都不必上班了，先休假了。〞
今日票券商与银行承作的跨月短票利率在0.60%左右，约同上日；跨过3月季底的60天期自保短票大区间在0.61-0.63%，与上日相似，区间低位成交偏多。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，前日平均利率0.603%。
台湾央行周五存单到期金额为3,273.5亿台币，存单发行金额稍晚央行公布。 下周一央行存单到期金额3,273.50亿台币，周二到期968.00亿台币。农历年后开红盘首日2/24(周二)，当天存单到期金额5,779.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为177亿台币，累积超额准备为1,321亿台币、加计前期1%的超额准备为2,612亿台币。
**RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率持稳。交易员表示，受30年公债交割以及企业发放年终奖金等影响，投信端资金仍不稳定，但因银行相对宽松，因此无碍调度。
他们指出，由于部分证券商因应封关已不承作下周一、二的RP，因此资金转向票券商，不过票券商为避免落点过度集中，也要求客户落到年后，整体市况尚称平稳。
〞今天有点紧，基金赎回不少。〞一大型券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。
今日有310.003亿台币30年公债 交割，并有公债付息12.25亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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