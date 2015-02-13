中国汇市：人民币随中间价反弹，金融数据公布在即市场预期乐观

* 人民币早盘随中间价反弹

* 隔夜美指创一周最大日跌幅带动

* 金融数据公布在即市场预期乐观

* 自贸区企业资本项目可兑换影响有限

路透北京2月13日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘随中间价反弹，受隔夜美元指数 创逾一周最大日跌幅带动。市场人士认为，最新企业资本项目账户可兑换仅限于上海自贸区内，对汇市影响有限，不过大规模资本外流的风险犹存。

他们并指出，近期人民币即期汇率表现波澜不惊，交投活跃度下降，市场缺乏方向指引。不过业内预期今日将公布的1月金融数据可能超预期，从而为人民币提供升值动能。

“这几日交易都非常平静，央行最近也不希望也有大波动，市场交易欲望比较低，没什么行情，没什么波动。”一外资行交易员称。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.2412元，上日收报6.2454元。今日人民币兑美元中间价 为6.1288元，上日中间价为6.1333元。

中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。央行上海总部副主任张新表示，此次细则颁布意味着自贸区内企业资本项目账户可兑换就实现了，下一步将积极探索个人资本账户可兑换。

交通银行资管高级分析师陈鹄飞指出，今日将公布1月社会融资规模、新增信贷等金融数据，受益于基建微刺激及“宽信用”政策的提振，市场普遍预期主要金融数据将超预期增长，“这应该是今日人民币兑美元汇率回升走强的主要因素。”

高盛高华证券经济学家邓敏强、魏静娴近期撰文指出，因企业解除外币债务而进一步造成的中国资金流出规模未必很大；但是如果中国居民继续增持外国资产和/或外国各方继续减持海外人民币，那么大规模资本外流的情况可能延续，这是人民币汇率主要的风险所在。

全球汇市，美元周五处于守势，此前美国公布疲软经济数据，导致美元兑日圆及欧元等货币中止涨势；在此同时，市场静待希腊债务协商的进一步发展。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3640/6.3690，上日尾盘为6.3720。

北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2417/6.2427元，上一交易日尾盘报6.2400元。