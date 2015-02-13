路透基点：大亨容器签署17.9亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，大亨容 器工业股份有限公司已经自八家银行获得17.9亿台币的五年期贷款。 是次贷款案牵头行兼簿记行为台湾土地银行，贷款额为5.9亿台币。 其他参与的七家银行为：台中商业银行，贷款额为3亿台币；全国农 业金库和高雄银行各以2亿台币参贷；华南银行和台湾中小企业银行各承 贷1.5亿台币。兆丰国际商业银行和元大银行各承贷1亿台币。 贷款协议分为三部分：A部分为9.35亿台币的定期贷款，用于再融资 。B部分为4.9亿台币定期贷款，用于资本支出；C部分为3.65亿台币的循 环贷款，用于营运资金。 这三部分利率较一年期邮局存款利率加码146个基点。 贷款A部分有一年宽限期，之后将分17季不等额偿还：4% (前十次次) , 5% (第11-16次) 和30%(第17次)。 贷款B部分在两年宽限期后，分13季不等额偿还：6% (第一至第12次) , 28% (第13次)。 土地，建物和机械设备将作为担保。 该公司在2013年3月曾同九家银行签署13亿台币的五年期贷款，支付 利率与是次贷款案相同。(完) (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)