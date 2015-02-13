中港个股：工行去年个人金融资产余额约10.5万亿，储蓄存款占比降至70%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月13日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周五表示，去年末，工行个人客户金融资产余额达到约10.5万亿元人民币，成为国内第一家个人客户金融资产超过10万亿的商业银行；此外，该行同期储蓄存款在个人金融资产中占比下降到70%左右。
工行新闻稿称，从增长趋势上看，2014年末，工行个人客户的金融资产余额比年初增长了近一万亿元，比上年多增约2,500亿；该行个人客户数量也在快速增长，截至去年末个人客户总数已经达到4.65亿户，比年初增加了近8%。
对于个人客户金融资产结构，工行介绍，去末工行10.5万亿的全行个人金融资产中，本外币储蓄存款余额约为7.5万亿，理财产品的余额约为1.09万亿，基金、保险、国债、第三方存管和贵金属等投资产品的余额合计约为1.9万亿，储蓄存款的占比已从过去接近百分之百下降到目前的70%左右。
在获取增量客户上，工行表示，截至2014年末，工行代发工资单位同比增长25%，净增代发工资个人客户近1,000万人；而其依托商品交易市场组建的商友俱乐部，截至去年末已有3,000余家，商友会员突破1,600万户。
存量个人客户服务方面，工行称，已形成大零售发展格局，持续加大理财业务创新力度，在传统理财投资外，将普通客户投资范围拓展到银行间市场、境外市场、未上市公司股权市场等普通投资者无法进入或难以判断的领域。
此前，工行表示，截至去年底，该行为客户创造的理财投资收益超680亿元，同比增长接近20%，为历史新高；该行近期还在国内首推针对个人投资者的账户基本金属和账户农产品交易业务。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率