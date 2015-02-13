中港个股：工行去年个人金融资产余额约10.5万亿，储蓄存款占比降至70%

路透北京2月13日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周五表示，去年末，工行个人客户金融资产余额达到约10.5万亿元人民币，成为国内第一家个人客户金融资产超过10万亿的商业银行；此外，该行同期储蓄存款在个人金融资产中占比下降到70%左右。

工行新闻稿称，从增长趋势上看，2014年末，工行个人客户的金融资产余额比年初增长了近一万亿元，比上年多增约2,500亿；该行个人客户数量也在快速增长，截至去年末个人客户总数已经达到4.65亿户，比年初增加了近8%。

对于个人客户金融资产结构，工行介绍，去末工行10.5万亿的全行个人金融资产中，本外币储蓄存款余额约为7.5万亿，理财产品的余额约为1.09万亿，基金、保险、国债、第三方存管和贵金属等投资产品的余额合计约为1.9万亿，储蓄存款的占比已从过去接近百分之百下降到目前的70%左右。

在获取增量客户上，工行表示，截至2014年末，工行代发工资单位同比增长25%，净增代发工资个人客户近1,000万人；而其依托商品交易市场组建的商友俱乐部，截至去年末已有3,000余家，商友会员突破1,600万户。

存量个人客户服务方面，工行称，已形成大零售发展格局，持续加大理财业务创新力度，在传统理财投资外，将普通客户投资范围拓展到银行间市场、境外市场、未上市公司股权市场等普通投资者无法进入或难以判断的领域。