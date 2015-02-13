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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 13:27 BJT

澳洲股市：涨逾2%至近七年高位，因风险胃纳复苏

路透悉尼2月13日 - 澳洲股市周五涨至近七年高点，因大宗商品价格走强及乌克兰停火消息提振风险胃纳。

澳股指标S&P/ASX 200指数 大涨2.3%或133.9点至5,877.5点，盘中高见5,893.5点，为2008年5月以来最高水准，周线升约1%。(完)
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