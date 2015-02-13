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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:05 BJT

日本个股：夏普一高管称不考虑出售旗下显示器业务

路透大阪2月13日 - 夏普 一位高管表示，该公司不考虑出售旗下处境不佳的显示器业务；此前该公司预警称，由于中国智能手机厂商需求疲弱，夏普将录得四年内第三年的净亏损。

夏普上周公布，预计在截至3月的会计年度，将录得净亏损300亿日圆(合2.56亿美元)，而此前预计为净获利300亿日圆；这令外界揣测，该公司可能需要重新考虑策略，包括可能出售显示器业务。

夏普执行董事Kazunori Houshi在大阪对记者称，公司“不考虑”出售显示器业务这一方案，而且他相信中国智能手机生产商的需求下降仅是暂时的。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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