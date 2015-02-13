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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 13:55 BJT

新兴汇市：亚币削减跌幅，拜美国数据疲弱及风险胃纳改善之赐

但分析师表示亚币前景仍疲，因在全球经济放缓的疑虑中，风险信心依然脆弱。
    
    “这只是随海外市场美元走软而动。”澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡的亚币策略师Andy 
Ji提到周五新兴亚币的涨势时说。
    
    本周多数新兴亚洲货币均已下跌。
    
    汤森路透数据显示印尼卢比/美元本周迄今下跌1.2%，在亚币中领跌。
    
    马币周线则下滑0.9%，因担心油价下跌将侵蚀马来西亚经常帐盈余并扩大财政赤字。
    
    印度卢比本周累计已跌0.7%，韩元贬0.6%。
    
    菲律宾披索 走软0.2%，坡元 和泰铢 分别跌0.1%。
 


                                    亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.53    119.15   +0.52   +0.95    119.66
    坡元            1.3534    1.3558   +0.18   -2.02    1.3260
    台币          31.460    31.630   +0.54   +0.82    31.718
    韩元           1095.90   1110.70   +1.35   +0.31   1099.30
    泰铢             32.58     32.68   +0.31   +0.98     32.90
    菲律宾披索       44.25     44.37   +0.27   +1.06     44.72
    印尼卢比      12750.00  12790.00   +0.31   -2.90  12380.00
    印度卢比       62.11     62.31   +0.32   +1.48     63.03
    马币            3.5740    3.6045   +0.85   -2.17    3.4965
    人民币          6.2418    6.2454   +0.06   -0.61    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 龚芳/张若琪 审校 于春红)
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