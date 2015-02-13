新兴汇市：亚币削减跌幅，拜美国数据疲弱及风险胃纳改善之赐

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
但分析师表示亚币前景仍疲，因在全球经济放缓的疑虑中，风险信心依然脆弱。 “这只是随海外市场美元走软而动。”澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡的亚币策略师Andy Ji提到周五新兴亚币的涨势时说。 本周多数新兴亚洲货币均已下跌。 汤森路透数据显示印尼卢比/美元本周迄今下跌1.2%，在亚币中领跌。 马币周线则下滑0.9%，因担心油价下跌将侵蚀马来西亚经常帐盈余并扩大财政赤字。 印度卢比本周累计已跌0.7%，韩元贬0.6%。 菲律宾披索 走软0.2%，坡元 和泰铢 分别跌0.1%。 亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 118.53 119.15 +0.52 +0.95 119.66 坡元 1.3534 1.3558 +0.18 -2.02 1.3260 台币 31.460 31.630 +0.54 +0.82 31.718 韩元 1095.90 1110.70 +1.35 +0.31 1099.30 泰铢 32.58 32.68 +0.31 +0.98 32.90 菲律宾披索 44.25 44.37 +0.27 +1.06 44.72 印尼卢比 12750.00 12790.00 +0.31 -2.90 12380.00 印度卢比 62.11 62.31 +0.32 +1.48 63.03 马币 3.5740 3.6045 +0.85 -2.17 3.4965 人民币 6.2418 6.2454 +0.06 -0.61 6.2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳/张若琪 审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率