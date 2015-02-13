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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:10 BJT

美国个股：飞思卡尔半导体聘请投行人士探索出售可能性--纽约邮报

路透2月13日 - 纽约邮报援引一位知情消息人士报导称，芯片生产商飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor) 已聘请投资银行人士探索出售公司的可能性；但还不清楚谁有意购买。

上月彭博报导称，三星电子 可能考虑收购飞思卡尔半导体；后者生产用于汽车、消费品、电信基础设施及工业设备的芯片。

2011年飞思卡尔半导体上市；2006年该公司曾被私募股权投资公司以176亿美元透过杠杆收购私有化，这些私募股权公司包括黑石集团 、凯雷投资集团 和TPG Capital。

目前不能立即联系到飞思卡尔半导体、其私募股权所有方以及三星电子置评。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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