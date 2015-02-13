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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:00 BJT

日本债市：债券价格因标售欠佳而下跌，指标债收益率攀抵两个月高位

德意志证券首席日本利率策略师山下周表示，由于3月将出现大量债券到期回赎，且投资者开始准备4月起新财年的投资布局，因此某个时点将必须买入日债。

“但有一些海外因素，像是欧元区财长周一的会议，及美联储主席叶伦2月24日的国会证词。在这些可能造成市场震荡的事件结束前，投资者可能裹足不前。”

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.045% +0.5 0.040%

五年期公债 0.140% +2.0 0.120%

10年期公债 0.420% +3.0 0.390%

20年期公债 1.240% +4.0 1.200%

30年期公债 1.460% +4.5 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.98 -0.16 147.14

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳/张若琪 审校 于春红)
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