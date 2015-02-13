版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:14 BJT

标题新闻：泰国第四季GDP环比及同比增长率料均有提升，但2014年增速或为三年来最慢--路透调查

注：GDP为国内生产总值

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐