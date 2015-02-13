《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为路透中文新闻为您整理的(2月9日-13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 本周累计上涨0.07%，并收创三周新高。离岸人民币因拆借利率高企而限制做空动能，境内外价差较窄下套利盘消散叠加春节因素，令境内交投清淡，市场观望情绪较为浓厚。本周公布的通胀等经济数据表现黯淡，但对汇市影响有限；而央行最新货币政策执行报告传递未来汇率政策不会大幅变动讯息，人民币即期料将持稳。
公开市场操作: --中国央行公开市场当周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。
业内人士表示，央行下周可能继续进行逆回购，但节后因现金回流，及新股发行因素消退，要随时关注由逆转为正回购的时间节点。同时，中国经济增长低迷，以及通胀偏低，令包括降息在内的政策进一步放松预期仍存。
债市: --银行间市场现券收益率以跌为主，因经济走弱及包括降息在内的进一步政策放松预期推动。目前市场乐观情绪浓厚，除关注春节前后政策面变化外，节后资金价格定位也十分关键。 票据: --中国票据市场当周转贴利率小跌。密集新股IPO及节前现金需求叠加影响下，资金一度偏紧；但在节后流动性重返宽松的预期支撑下，票据受影响相对有限。而由于春节长假将至，市场交投趋于淡静。
股市: --本周沪综指 连续五日收升，该指数全周累计上涨4.16%。春节长假前，市场观望气氛浓厚，成交量明显萎缩，周成交量创近三个月低点。本周公布数据显示通缩压力依然较大，经济前景依然令人忧虑，市场对央行再次降息的预期强化，投资者持股过节心态渐浓，令节前反弹得以延续。
期市: --沪铜当周震荡后小涨1.1%，中国贸易和通胀等数据疲弱以及希腊债务危机忧虑，均对铜价升势形成抑制，不过美元下滑再次提供了走强动力。沪铜主力合约 周五收报每吨42,120元。 --沪金当周下滑2.8%，美国非农就业数据好于预期带动国际金价大跌，美元走势较强则进一步施压，不过希腊债务疑虑难散以及随后美元有所走软，金价在低位获得一定支撑。沪金主力合约 周五收报249.45元。(完) (整理 边竞/李宏薇/倪蔚丹/张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率