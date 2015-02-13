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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 14:35 BJT

欧洲政经：希腊将竭尽所能在周一与欧盟达成协议--政府发言人

路透雅典2月13日 - 希腊政府发言人周五表示，该国将在周一的欧元区财长会议上竭尽所能，与欧元区伙伴就如何过渡至新的支持计划达成协议。

“我们将会竭尽所能，在周一达成协议，”Gabriel Sakellaridis对Skai TV表示。(完)
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