台湾数据：今年全年经济成长率上修至3.78%，CPI大幅下修至0.26%--主计总处

路透台北2月16日 - 台湾主计总处周一公布，去年第四季经济成长率为3.35%，较先前概估值3.17%为高。

主计总处对2015年的经济成长率预估上修至3.78%(原估为3.50%)、且通膨率大幅下修至0.26%(原估为0.91%)。

该处新闻稿指出，对今年的经济成长率上修，主要因内需展望乐观；且在设定今年OPEC(石油输出国组织)原油每桶价格为58.5美元的条件下，加上台电电价回馈方案实施，因而大幅下修今年CPI预期。

主计总处并大幅下修出口及进口预估，今年出口估为年增1.02%，进口则估全年下跌2.07%。

台湾央行去年第四季全体理监事会议，连续14季维持重贴现率于1.875%不变。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2015年GDP年增率 3.78 3.50

2015年CPI年增率 0.26 0.91

2015年出口年增率 1.02 3.56