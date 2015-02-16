台湾数据：今年全年经济成长率上修至3.78%，CPI大幅下修至0.26%--主计总处

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透台北2月16日 - 台湾主计总处周一公布，去年第四季经济成长率为3.35%，较先前概估值3.17%为高。
主计总处对2015年的经济成长率预估上修至3.78%(原估为3.50%)、且通膨率大幅下修至0.26%(原估为0.91%)。
该处新闻稿指出，对今年的经济成长率上修，主要因内需展望乐观；且在设定今年OPEC(石油输出国组织)原油每桶价格为58.5美元的条件下，加上台电电价回馈方案实施，因而大幅下修今年CPI预期。
主计总处并大幅下修出口及进口预估，今年出口估为年增1.02%，进口则估全年下跌2.07%。
台湾央行去年第四季全体理监事会议，连续14季维持重贴现率于1.875%不变。
以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：
最新预估 上次预估
2015年GDP年增率 3.78 3.50
2015年CPI年增率 0.26 0.91
2015年出口年增率 1.02 3.56
2015年进口年增率 -2.07 3.43 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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