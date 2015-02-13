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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:20 BJT

韩国股市：收高，受风险偏好回升提振

路透首尔2月13日 - 韩国股市周五上涨，因有关乌克兰东部冲突达成停火协议以及希腊和国际金主有望达成债务协议，提振了风险偏好。

韩国股市综合股价指数 上涨0.82%至1,957.50点。(完)
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