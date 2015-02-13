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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元由五周低点劲升，美国数据拖累美元

路透首尔2月13日 - 韩国韩元兑美元 周五劲升逾1%，因美国经济数据逊于预期，美元全线走软；韩元上日跌至五周低点。

韩元兑美元 收报1,097.0，周四收在1,110.7。

美元停损卖盘，及出口商在下周长假前的结汇需求，令韩元扩大涨幅。(完)

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