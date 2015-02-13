欧股个股：蒂森克虏伯重申全年财测，尽管第一季净利受工厂罢工影响

路透法兰克福2月13日 - 德国工业集团蒂森克虏伯 周五确认其全年财测，此前该公司旗下在意大利的不锈钢厂发生罢工，影响了本会计年度第一季净利。

截至12月末的本财年第一季净利为4,300万欧元(4,900万美元)，低于分析师预期的净利7,900万欧元。上年同期则为亏损7,000万欧元。

订单承接量下降5%，营收增长11%；拜削减成本之赐，持续经营业务的经调整未计利息、税项利润(EBIT)增长29%。所以前述指标都符合预期。