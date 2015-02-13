欧股个股：蒂森克虏伯重申全年财测，尽管第一季净利受工厂罢工影响

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透法兰克福2月13日 - 德国工业集团蒂森克虏伯 周五确认其全年财测，此前该公司旗下在意大利的不锈钢厂发生罢工，影响了本会计年度第一季净利。
截至12月末的本财年第一季净利为4,300万欧元(4,900万美元)，低于分析师预期的净利7,900万欧元。上年同期则为亏损7,000万欧元。
订单承接量下降5%，营收增长11%；拜削减成本之赐，持续经营业务的经调整未计利息、税项利润(EBIT)增长29%。所以前述指标都符合预期。
蒂森克虏伯表示，仍预计公司在9月底止的当前财年营收百分比增幅为个位数，经调整EBIT至少15亿欧元，而净利会有明显改善。(完) (编译 王洋; 审校 张若琪)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。