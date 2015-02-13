英国经济：通胀率将会攀升，因此目前无需降息--央行副总裁康利夫

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月13日 - 英国央行副总裁康利夫周五表示，低油价在大约一年以后就不会再推低英国通胀率，因此目前无需考虑出台进一步经济刺激举措。
“目前没有出现促使我们降息的情况，我们已经明确表态，如有需要可能会进一步降息，或者扩大实施量化宽松，”康利夫对英国广播公司(BBC)电台表示。
“我们认为目前的经济和通胀环境并不支持这样做。”
英国央行周四表示，预计在低油价帮助下，英国今年的经济增长率将为2006年以来最快。不过央行也指出，若通胀弱于预期，央行已准备好采取行动，包括有可能降息或扩大公债购买规模。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。