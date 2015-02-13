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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 14:32 BJT

英国经济：通胀率将会攀升，因此目前无需降息--央行副总裁康利夫

路透伦敦2月13日 - 英国央行副总裁康利夫周五表示，低油价在大约一年以后就不会再推低英国通胀率，因此目前无需考虑出台进一步经济刺激举措。

“目前没有出现促使我们降息的情况，我们已经明确表态，如有需要可能会进一步降息，或者扩大实施量化宽松，”康利夫对英国广播公司(BBC)电台表示。

“我们认为目前的经济和通胀环境并不支持这样做。”

英国央行周四表示，预计在低油价帮助下，英国今年的经济增长率将为2006年以来最快。不过央行也指出，若通胀弱于预期，央行已准备好采取行动，包括有可能降息或扩大公债购买规模。(完)
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