台湾债市：马年封关草草落幕，放宽机构得标上限恐引发新争议

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 债市马年封关草草落幕，指标券未见成交 * 财政部请央行研议放宽单一机构得标上限 * 虽可解决截标问题，但次级流动性料更差 路透台北2月13日 - 台湾公债次级交易市场周五马年封关，透过柜买中心等殖交易系统仅成交1.5亿台币 。交易员表示，受交割限制因素影响，多数交易商已提早休假，使得交易量维持极低量水准。 指标五年公债103/15、10年公债103/13、104/5均未见成交，让封关大戏草草落幕。交易商认为，农历春 节长假期间，除关注国际局势变化外，也需留心财政部请央行研议取消单一金融机构公债得标上限措施对市场 的后续影响。 〞这啥烂建议，筹码更没流动性，这是解决截标的方法吗?〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员则表示，财政部希望藉由对公债大买家邮局的松绑，让10年公债不致不足额发行，殖利 率曲线中段稳定后，未来任凭长端殖利率怎么飘，中短端也不太会受到影响。 不过他也强调，这做法只解决了发行端的问题，但次级交易又将会衍生更多新的问题。财政部应该经过一 番全盘考量后，再行推出标债制度的改善措施。 台湾财政部国库署长凌忠嫄对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过 发行额1/3的限制；若此限制能获取消，可能缓解近期公债标售截标频频的现况。 台湾柜台买卖中心（柜买中心，OTC）周三发布新闻稿指出，将研议提出公债标售制度改进建议，以降低 公债截标发生频率。 交易员预估，羊年开红盘10年债104/5区间暂看1.58-1.62%；五年债103/15区间则暂估0.97-1.01%。 台湾债市于今日封关，24日开红盘。 本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括： 2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元区12月贸易收支、 欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 没有成交 5 103/15 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率