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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 14:36 BJT

欧洲个股：安赛乐米塔尔预计今年核心获利将下降

路透布鲁塞尔2月13日 - 全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 周五表示，2015年的核心获利，即未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)将会下降，远低于市场预期。

该公司称，预计2015年核心获利将在65-70亿美元之间，远低于2014年的72亿美元。安赛乐米塔尔钢产量占到全球总产量的6%左右。

路透调查的11名分析师平均预计，该公司2015年核心获利将增至74亿美元。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
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