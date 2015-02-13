中国票据市场：转贴利率本周小跌，春节长假将至交投趋于淡静

路透上海2月13日 - 中国票据市场本周转贴利率小跌。密集新股IPO及节前现金需求叠加影响下，资金一度偏紧；但在节后流动性重返宽松的预期支撑下，票据受影响相对有限。而由于春节长假将至，市场交投趋于淡静。

“现在(转贴年利率)成交在5.1%附近吧，这两天有些小行已经歇了，下周估计就没啥交易了，节后还是普遍看好的。”上海一银行交易员表示。

中国今年春节假期为2月18日至24日。

银行间资金市场周五主要回购利率涨跌互现，今日有逾万亿元IPO申购资金回流，但因春节前现金备付需求仍在，流动性并未现明显转暖，而隔夜资金较为抢手。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2822/5.1742 5.2829/5.1746 5.3554/5.2264

上周五 5.3433/5.2607 5.3591/5.2649 5.4535/5.3314

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变动 -6.11bp/-8.65bp -7.62bp/-9.03bp -9.81bp/-10.50bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2920%，上周五为5.3091%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。