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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:55 BJT

《汇市简讯》美元/日圆弹离低点，核心波动区间为118.50-119.00

0632GMT
    *   美元/日圆在亚洲交易时段的核心交易区间为118.50-119.00，较
大的波动区间在118.41-119.16
    *   期权相关卖单在119水平，从119开始有大规模期权到期
    *   期权相关买单始于118.50，从该水平往下有大规模期权到期
    *   118.48为200小时移动均线，118.16为日线一目均衡基准线支撑
位
    *   市场交投淡静，技术面方向感不强，日经指数小幅收低。(完)
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