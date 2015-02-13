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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 15:13 BJT

中国新债：国开行2月26日将招标增发至多280亿元五期债，期限1-10年

路透上海2月13日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于2月26日招标增发五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。具体发行条款如下：

2015第1-5期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/7年：50亿元；5年：60亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月26日上午9:30-10:30

7/10年：2月26日上午9:30-11:10

招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3月2日

起息日 3年：2015/1/8；1/5/7/10年：2015/2/5

分销期 2/27-3/2

上市日 1年：3月4日；3/5/7/10年：3月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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