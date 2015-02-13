版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 13日 星期五 15:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元承压，股市和油价上涨

路透2月13日 - 0651GMT
    * 澳元/美元涨0.62%，美元/日圆跌0.37%，欧元/美元涨0.24%，美元
/马币跌0.79%
    * 日经指数跌0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.53%，美国
10年期公债收益率1.9775%，布兰特原油涨1.65%
    * 希腊同意与债权人协商退出国际纾困 
    * 降息仍能够刺激需求--澳洲央行总裁史蒂文斯 
    * 停火协议给乌克兰带来“一线希望” (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐