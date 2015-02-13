更新版 1-台湾债市：马年封关草草落幕，放宽机构得标上限恐引发新争议

* 债市马年封关草草落幕，指标券未见成交 * 财政部请央行研议放宽单一机构得标上限 * 虽可解决截标问题，但次级流动性料更差 (新增下周全球重要经济事件与数据) 路透台北2月13日 - 台湾公债次级交易市场周五马年封关，透过柜买中心等殖交易系统仅成交1.5亿台币 。交易员表示，受交割限制因素影响，多数交易商已提早休假，使得交易量维持极低量水准。 指标五年公债103/15、10年公债103/13、104/5均未见成交，让封关大戏草草落幕。交易商认为，农历春 节长假期间，除关注国际局势变化外，也需留心财政部请央行研议取消单一金融机构公债得标上限措施对市场 的后续影响。 〞这啥烂建议，筹码更没流动性，这是解决截标的方法吗?〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员则表示，财政部希望藉由对公债大买家邮局的松绑，让10年公债不致不足额发行，殖利 率曲线中段稳定后，未来任凭长端殖利率怎么飘，中短端也不太会受到影响。 不过他也强调，这做法只解决了发行端的问题，但次级交易又将会衍生更多新的问题。财政部应该经过一 番全盘考量后，再行推出标债制度的改善措施。 台湾财政部国库署长凌忠嫄对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过 发行额1/3的限制；若此限制能获取消，可能缓解近期公债标售截标频频的现况。 台湾柜台买卖中心（柜买中心，OTC）周三发布新闻稿指出，将研议提出公债标售制度改进建议，以降低 公债截标发生频率。 交易员预估，羊年开红盘10年债104/5区间暂看1.58-1.62%；五年债103/15区间则暂估0.97-1.01%。 台湾债市于今日封关，24日开红盘。 本周余日/下周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元区12月贸易收支、 欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。 2/16(一)：日本12月工业生产/产能利用率修正值、台湾第四季经济成长率、欧元区12月贸易收支、韩国1 月PPI、欧元集团会议。 2/17(二)：韩国央行利率决议、中国1月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国2月ZEW经济景气判断 指数/现况指数、美国纽约联储2月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAHB)2月房屋市场指数、美国12月整体 资本流动、韩国央行举行货币政策会议、日本央行货币政策会议、费城联储总裁普洛瑟发表演说。 2/18(三)：美国1月PPI/房屋开工/建筑许可、美国1月工业生产/制造业产出/产能利用率、日本1月贸易收 支/出口/进口数据、欧洲央行管理委员会会议、美联储公布1月会议记录。 2/19(四)：欧元区12月经常帐收支/直接投资/证券投资净流动、美国费城联储2月制造业指数、日本路透2 月短观制造业景气判断指数。 2/20(五)：日本2月制造业PMI初值、法国/德国Markit 2月制造业PMI初值、欧元区Markit 2月制造业PMI 初值、美国Markit 2月制造业PMI初值。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 没有成交 5 103/15 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)