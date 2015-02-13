澳洲金融：澳洲资本投资集团拟成立该国首家私营中资银行

路透悉尼2月13日 - 澳洲资本投资集团的项目经理Howard Ting周五表示，该公司计划在澳洲成立首家私营中资银行，以便向越来越多的居住和投资于该国的中国富人提供服务。

Ting对路透表示，该公司最早在下周将筹措近2亿澳元(1.557亿美元)，目标是能够筹得10亿澳元的启动资金。

“它并非由国企出资支持，而是筹集中国私人资金，这是澳洲市场首例，”Ting说。

澳洲已经实施两年的重要投资者签证计划，为投资澳洲至少500万澳元的个人提供居留权。目前该计划超过90%的申请者来自中国。

根据外国投资审查委员会的资料，中国在2007年至2013期间对澳洲的直接投资额超过600亿美元，也是2013年澳洲房地产市场的最大外资来源国。

Ting表示，澳洲资本投资集团(Australia Capital Investment Group)将从现有高净值个人客户资料库筹集新银行的初始资产。

他说，该公司尚未向监管机构提出正式申请，不过已经通过顾问Baker & McKenzie和普华永道进行过一些非正式讨论。(完)