澳洲金融：澳洲资本投资集团拟成立该国首家私营中资银行

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透悉尼2月13日 - 澳洲资本投资集团的项目经理Howard Ting周五表示，该公司计划在澳洲成立首家私营中资银行，以便向越来越多的居住和投资于该国的中国富人提供服务。
Ting对路透表示，该公司最早在下周将筹措近2亿澳元(1.557亿美元)，目标是能够筹得10亿澳元的启动资金。
“它并非由国企出资支持，而是筹集中国私人资金，这是澳洲市场首例，”Ting说。
澳洲已经实施两年的重要投资者签证计划，为投资澳洲至少500万澳元的个人提供居留权。目前该计划超过90%的申请者来自中国。
根据外国投资审查委员会的资料，中国在2007年至2013期间对澳洲的直接投资额超过600亿美元，也是2013年澳洲房地产市场的最大外资来源国。
Ting表示，澳洲资本投资集团(Australia Capital Investment Group)将从现有高净值个人客户资料库筹集新银行的初始资产。
他说，该公司尚未向监管机构提出正式申请，不过已经通过顾问Baker & McKenzie和普华永道进行过一些非正式讨论。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率