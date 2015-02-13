中国金融：1月消费信心环比回升，节日热情和财产收入预期成推手--银联

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月13日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社近日发布今年1月银行卡消费信心指数（BCCI）报告显示，当月银行卡消费信心指数环比上升1.82，节日消费热情拉动消费信心反弹回升。
BCCI样本数据显示，1月份餐饮类、烟酒类和娱乐用卡类消费都出现不同程度的增长，其中烟酒类消费金额环比增长达18.39%；大型家电类消费增多，交易金额环比增长4.67%；此外，今年1月天气偏暖，持卡人大型旅游售票类交易金额较上月猛增49.75%。
“新年伊始三天为元旦小长假，1月又临近春节，持卡人的假日相关消费明显增多。”报告指出。
此外，报告认为，1月份上证指数 趋稳，股市向好，广大投资者获得更多资产性收入的预期增强，有利于稳定持卡人消费信心，利好BCCI反弹回升。
BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。
非生活必需品消费支出越多，反映出的宏观经济形势和个人收入情况就越好，消费者对未来的经济形势和个人收入前景也就越乐观，反之亦然。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率