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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 15:38 BJT

国际油市：布兰特原油期货徘徊在60美元附近，周线上涨近4%

美国原油期货 涨0.77美元报每桶51.98美元，延续本周稍早的振荡走势。

“4月布兰特原油期货似乎非常接近60.40美元的阻力位，这意味着随着价格继昨日上涨后进行盘整时，更有可能趋向下跌，”辉立期货的Daniel Ang在报告中写道。

路透市场分析师王涛表示，布兰特原油价格将测试63.40美元。

德国第四季国内生产总值(GDP)增幅高于预期，可能令油价获得进一步支撑。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/徐文焰；审校 王兴亚/蔡美珍)
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