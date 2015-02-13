德国经济：第四季经济增长0.7%远超预期，内需带动经济摆脱低迷状态

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林2月13日 - 德国2014年第四季经济成长0.7%，远较预估水平强劲。国内需求使该国经济摆脱去年年中的低迷状态，并将全年经济增幅提升至1.6%。
德国第四季国内生产总值(GDP)增幅远超路透调查分析师普遍预估的0.3%，也高于所有人的预估值。2014年全年增长率超过统计局稍早预估的1.5%。
未经调整的数据显示，德国去年第四季经济较上年同期增长1.6%，也远远超过路透调查中预估的增长1.0%。第三季经济增速确认为0.1%，与前值相同。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。