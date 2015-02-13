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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 15:35 BJT

德国经济：第四季经济增长0.7%远超预期，内需带动经济摆脱低迷状态

路透柏林2月13日 - 德国2014年第四季经济成长0.7%，远较预估水平强劲。国内需求使该国经济摆脱去年年中的低迷状态，并将全年经济增幅提升至1.6%。

德国第四季国内生产总值(GDP)增幅远超路透调查分析师普遍预估的0.3%，也高于所有人的预估值。2014年全年增长率超过统计局稍早预估的1.5%。

未经调整的数据显示，德国去年第四季经济较上年同期增长1.6%，也远远超过路透调查中预估的增长1.0%。第三季经济增速确认为0.1%，与前值相同。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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