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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 15:49 BJT

金属期市：伦铜触及三周高位，得益于美元走软

“一个典型的季节性趋势是，中国春节过后，铜等金属的购买量会增大，人们一般都很了解这种情况，就像他们知道春节期间购买量会下降一样，”法国兴业银行分析师Mark Keenan表示。

0701 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨5,764美元，稍早一度触及1月21日以来高点每吨5,793.50美元，上一交易日涨幅2.4%。

本周该合约价格料将录得2.1%涨幅，但今年迄今仍下跌逾8%。

上海期交所交投最活跃的4月期铜合约 攀升2.6%，报每吨42,120元人民币(6,748美元)。

给价格带来支撑的因素有，必和必拓澳洲奥林匹克坝铜矿本会计年度产量料减少6-7万吨。

根据上月路透调查分析师的预估中值，这将消除当年超量供应22.1万吨的逾四分之一。

锡价暂时从本周的下降趋势中回调，本周锡价一度触及两年半新低；但一名交易员称，出现强劲空头回补上涨行情的可能性正在上升。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/王颖；审校 王兴亚/蔡美珍)
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