《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月16日

*工商时报：

--为辅导产业升级，经济部筛选出年轻人不愿从事的低薪产业、急迫转型、创新应用等三大优先产业作为示范，将祭出行动方案加速产业转型，预计农历年后即可报行政院核定。其中，第三类创新应用以智慧城市为代表，结合物联网与行政院大力推动Open Data(开放资料)与资料分析，预估可为ICT(资通信)相关软硬体产业带来商机，单看4G产业产值三年内即可望突破1.5兆台币。

--行政院主计总处今日召开国民所得统计评审会议，可能修正经济成长预测。中研院院士胡胜正表示，由于国际景气趋缓，加上适逢总统大选年企业投资决策将放缓，研判今年经济不会比去年好，原预测3.5%维持不变的机率高。

--合库金控 办理现金增资，财政部放弃认购的33.75万张合库金现增发行新股部位，合库金高层上周已与台湾菸酒、中华邮政两公司高层谈定；其中，中华邮政承接的部位超过20万张，若再计入原持股比重认购、及现有持股共17万张，合库金现增后，中华邮政持股比重将由原1.75%大举增至3.5%，晋级为仅次于财政部的第二大股东。

--第三方支付的12项子法研议，金管会银行局亲自领军网路业者操刀。据了解，上周五(13日)金管会银行局已召集近10家第三方支付的业者举行首场预备会议，接下来预定从3月上旬起密集与业者进行分组开会，希望最快在4月公布子法草案内容，并计画在今年上半年就能让第三方支付全面上路。

*经济日报：

--金管会研拟放宽本地投资人透过银行信托资金购买的海内外基金融资限制，以利向银行质押贷款，提高投资人资金操作灵活性；一旦放宽，上百万名基金投资人将受惠，银行业务与商品行销也将更多样化。

--台积电 领军冲刺资本支出，已带动后段封测群聚效应，国际大厂订单向台湾靠拢，除台积电今年首列先进制程封测资本支出外，日月光 、矽品 等也同步扩建，卡位快速崛起的穿戴式产品和物联网商机。

--为提升银行投资与并购的能量，金管会正在研究，改善以净值为基础来计算投资限额的机制，让银行不用拖延到每年接近年中时，才能用上年度决算后的净值来计算今年度的限额。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。