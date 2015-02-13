中国房地产：今年金融机构会为棚户区改造提供更多资金支持--住建部

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月13日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥周五表示，今年以国家开发银行为主的金融机构，还会为棚户区改造提供更多资金支持，而中央财政也会对保障性安居工程的中央补助给予更多支持。
他在国新办发布会上称，2011-2014年，全国已经累计开工建设各类保障性住房和棚户区改造安置住房3,200万套，基本建成了2,000万套以上。
根据计划，今年将新开工建设保障性安居工程700万套，基本建成480万套。
齐骥介绍，过去四年，中央财政和中央预算内投资共为保障性安居工程累计安排了7,100亿元的补助资金；同时，还发行了7,000多亿元的企业债券，专项用于保障性安居工程的建设。
金融机构累计向保障性安居工程建设发放16,000亿元贷款，其中国家开发银行发放8,800多亿元。
他指出，随着棚户区改造的深入推进，遇到的困难越来越多，包括不少剩下的棚改项目是难啃的硬骨头，改造成本大，安置更困难；地方也反映棚改资金存在困难。
“今年以国家开发银行为主的金融机构，还会为棚户区改造提供更多的资金支持。中央财政，不论是财政部还是发改委，也会对今年保障性安居工程的中央补助给予更多的支持。”他同时表示，还需要动员社会力量推进棚改任务。
齐骥估算，从今年开始如果每年再改造500多万套棚户区，以后几年仍然需要每年改造几百万套。
为进一步加强棚户区改造工作，中国国务院于去年年中发文要求，确保用地供应，落实好税费减免等财税支持政策，并加大金融支持力度，进一步发挥开发性金融作用。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率