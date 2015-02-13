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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 16:35 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增12亿台币

路透台北2月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增12亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,8
34.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净减217亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看    
    
    日期    到期量(亿)   发行量(亿)    增加/减少(亿) 
    
    2/9       963.00             967.00       +4.00
   2/10     4,132.00           4,132.00        0.00
   2/11     2,715.00           2,721.00       +6.00
   2/12     3,988.00           3,988.00        0.00
   2/13     1,096.50           1,098.50       +2.00
 总计      12,894.50          12,906.50      +12.00
    
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
    2/9              20.00                    6.00
   2/10              18.00                    8.00
   2/11              16.00                    7.00
   2/12              17.00                    6.00
   2/13              16.00                    6.00
 总计                87.00                   33.00
 (完)  

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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