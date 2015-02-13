中国经济：今年积极推进反垄断执法，进一步放开价格--发改委

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月13日 - 为创造和维护公平公正的市场环境，中国国家发展和改革委周五表示，今年将积极推进反垄断执法，进一步放开价格，全面清理和废除妨碍市场和公平竞争的各种规定和做法。
发改委网站刊登的新闻稿并称，密切关注重点行业和重要领域涉嫌垄断行为，研究建立公平竞争审查制度，推动确立竞争政策的基础性地位。
“推动建设统一开放、竞争有序的市场体系...加大执法力度，积极查处滥用行政权力排除限制竞争案件。”发改委表示。
该新闻稿援引数据显示，2014年先后查处汽车及零部件、保险、水泥等价格垄断案件，共处罚款约18亿元人民币；其中汽车垄断案3件，共处罚款15.48亿元。
在价格体制改善方面，发改委称，要切实加强市场价格监管，完善资源环境和铁路运输价格形成机制，进一步放开价格，修订政府定价目录，推动《价格法》修订。
“中央定价目录具体项目减少60%以上，地方定价目录具体项目减少不低于30%，将政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务和网络型自然垄断环节。”发改委称。
加强涉企收费监管，确保国家收费减免政策得到不折不扣落实；加强新兴业态价格监管，重点规范网络零售等行业价格秩序；加强放开领域市场价格监管，严禁借价格放开之机乱涨价、乱收费，落实好各项已经出台的价格放开、下放政策。
“研究完善煤电价格联动机制。加快推进天然气价格改革，实现存量与增量天然气价格并轨，积极推进天然气交易市场建设。”发改委并称，全面推行居民阶梯价格制度，发挥市场决定作用。
发改委周二宣布，鉴于高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为，对其处以2013年度中国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元人民币。这是迄今中国反垄断最大一笔罚款。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率