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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 16:01 BJT

路透基点：中国进出口银行从日本方面获得5亿美元信用额度--TRLPC

路透2月13日 - 汤森路透旗下基点报导，日本国际协力银行(JBIC)周
五表示，该行和几家商业银行于周四签署协议，向中国进出口银行授予5
亿美元信用额度。
    
    JBIC承贷3亿美元，商业银行则将提供2亿美元。
    
    日本贸易保险将为商业信用额度部分提供保险。
    
    资金将用于支持中国企业进口日本可再生能源设备。(完)
  
 (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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