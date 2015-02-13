路透调查：日本1月出口料连续第五个月同比上升，为经济增添积极信号

* 1月出口预计同比增长11.9%，进口料下降4.8% * 贸易逆差预计为1.69万亿日圆，上年同期为2.795万亿 * 数据将2月18日2350GMT公布 路透东京2月13日 - 一项路透调查显示，日本1月出口或录得连续第 五个月增长，从而为经济增添积极的信号。去年起日本经济开始复苏。 汽车和半导体部门出口似乎受到日圆低迷的提振。与此同时油价下跌 削减了进口额。 接受调查的24位分析师预估中值显示，日本1月出口较上年同期料增 长11.9%。 三菱UFJ研究和咨询公司分析师Kazuyoshi Nakata说：“受助于美国 和亚洲国家需求以及日圆贬值，出口处在上升趋势。” “但动能不太可能加速，因许多公司开始将生产转移到海外。” 1月进口预计较上年同期下滑4.8%，12月和11月分别为增长1.9%和下 滑1.6%。 1月贸易逆差预计为1.69万亿日圆，或为连续第31个月录得逆差，不 过要远低于去年1月创纪录的逆差2.795万亿日圆。 日本财务省将在2月18日2350GMT公布1月贸易数据。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)