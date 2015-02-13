《中国信用市场观察》利率走廊政策提升降准概率

作者 徐永

路透上海2月13日 - 中国央行利率走廊的调控思路，随着SLF停止操作一年后，决定在分支机构推广再次得到强化，SLF+MLF的短期利率走廊调控+中期利率引导的模式更加清晰，央行从数量调控向价格型调控的框架也更加完善。

从发达经济体利率走廊的国际经验来看，利率走廊的调控模式多伴随着准备金率的逐步降低甚至取消。中国央行利率走廊的政策取向，与高准备金率同时并存，将削弱利率走廊调控的有效性，叠加资本流出的现实压力，令未来央行继续降准的概率加大。

中国央行本周表示，在前期试点基础上，在人民银行分支机构推广常备借贷便利(SLF)，对象包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用社四类地方法人金融机构，采取质押方式发放。

利率走廊（interest rate corridor)是货币当局设定银行向其短期存贷款的上下限，以其利差为走廊宽度，将目标短期利率控制在走廊中央的调控方式。

目前包括欧洲央行、加拿大、澳大利亚等国家都选择了利率走廊的调控模式，加拿大等早在利率走廊调控的90年代，还取消了准备金制度，目前欧洲央行和加拿大利率走廊的上下利差都是25BP。

美联储的货币调控可看作是公开市场操作模式和利率走廊模式的结合，更多采用公开市场调控，但其再贴现窗口的融资利率高于联邦基金目标利率，也将目标利率控制在了融资利率下方。

中国央行在2013年年初创设了SLF，期限为1-3个月，之后到2014年1月末，操作余额达到2,900亿元；不过此后三个季度，中国央行都并未操作SLF。

转而在2014年9月，创设了MLF（中期借贷便利），目前的操作期限均是三个月。据了解，未来央行还有可能推出借贷期限更长的LLF（长期借贷便利），以引导更长时间的目标利率。

中国央行在短期的利率走廊模式之外，同时引导中/长期限的基准利率，异于发达经济体只对短期利率进行引导的做法，主要考虑可能在于中国短期利率向长期利率，乃至实体经济传导的机制并不顺畅。

而MLF除了满足流动性调控外，增加了结构性的调控功能，通过调节向金融机构中期融资的成本来对金融机构的资产负债表和市场预期产生影响，引导其向符合政策导向的实体经济部门提供低成本资金，能对SLF调控形成补充。

**降准通道**

以加拿大及澳大利亚等国家在利率走廊模式后取消法定准备金的做法来看，利率走廊模式初衷就是减小金融市场的波动，而若同时执行较高的准备金制度，将增加备付金需求并加剧这种波动，不利于目标利率稳定在走廊之间。

而且为了提高目标利率的有效性，走廊的区间也逐渐收窄。不过从SLF的操作利率来看，去年1月份试点操作时，隔夜、7天及14天的利率分别为5%、7%和8%，此次据了解隔夜及7天分别下降到4.5%和5.5%，但从目前银行间质押式隔夜及七天，加权简单平均分别为2.9%和4.4%的水平来看，利差仍然超过100个BP，属于较高的水平，这将减少机构对其需求，并降低利率走廊的调控效率。

不过，央行继续推广SLF，可能显示其在利率走廊调控模式上的倾向，未来SLF的使用频率里区间利率收窄乐观可期。

而配合利率走廊的调控，就需要央行从机制上减少金融市场的波动，这包括提高支付清算效率、公开市场操作的力度加大或者降低准备金率等做法，而随着外汇占款的趋势性减少，这三种趋势迫切性还会明显提高。

目前央行支持“一点接入，一点清算”的二代支付系统已经在试点，公开市场自2012年重启逆回购后，操作频率也在明显增加，而大型存款类机构19.5%的准备金率也仍有继续下降空间。

虽然中国央行货币政策司司长张晓慧，曾经在2008年大型存款类机构准备金率为13.5%时，撰文测算中国的最优准备金率为23%，此后央行并多次上调准备金率，最高至21.5%，显示央行对高准备金率的合理性，有其合理的判断。但从国内外的学术和实践来看，准备金制度更适合数量型货币调调控。

今年的准备金率下调，虽然有央行对冲春节流动性缺口的考虑，央行官员并多次澄清非大规模刺激的开始，但中国资本外流压力较大，这会在利率走廊因素外，增加准备金率下降的概率。