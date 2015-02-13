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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 16:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收于10个月高位，因印尼供应减少

TOCOM指标7月期胶 <0#2JRU:>收高2.9日圆，报每公斤220.4日圆，为2014年4月初以来最高收盘价。

该指标合约盘中稍早一度触及2014年4月10日以来最高位221日圆，本周涨5.4%，为连续第二周录得周线涨幅。

“总体来说，从昨天开始就出现新的买兴，这与TOCOM原油期货价格涨势相符；尤其是持有期胶空仓的散户投资者，他们纷纷建立净多仓部位。”

在下周三开始的为期一周的中国春节假期之前，上海期交所交投清淡。主力5月期胶合约 收涨340元，报每吨13,925元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤142.80美分，涨1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王颖；审校 徐文焰)
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