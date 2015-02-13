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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 16:13 BJT

欧洲政经：周一欧元集团会议将艰钜且具决定性--欧盟执委莫斯科维西

路透巴黎2月13日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周五表示，欧盟准备好在希腊债务一事上考虑可能的“回旋空间”，但希腊总理齐普拉斯领导的新政府必须遵守承诺。

“我要说，齐普拉斯必须遵守承诺，在此同时，我们欧洲方面会看看有什么可能的回旋空间，”莫斯可维西向Europe 1电台表示。

他指出，欧盟财长周一出席的欧元集团会议将至关重要。

“这是一场将很困难的会议，这是一场决定性的会议，”他称。“我们必须找出共识。”

“我感到乐观，因为我希望我们达成协议，这是可能的。”(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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