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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 16:12 BJT

欧洲个股：安赛乐米塔尔财务长称，中国钢铁需求仍有成长空间

路透布鲁塞尔2月13日 - 全球最大钢铁企业--安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 财务长周五表示，该公司仍认为中国钢铁市场具备需求成长空间。

“就中长期而言，我们仍认为中国具有巨大潜力。现在断言中国钢铁需求已经触顶，还为时尚早，”Aditya Mittal在电话会议上称。(完)

(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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