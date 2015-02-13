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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 16:25 BJT

台湾央行：共发行1,098.5亿台币存单，发行余额增2亿

路透台北2月13日 - 台湾央行周五公布，共发行1,098.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,096.5亿台币相较，存单发行余额增2亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,076.5

91天期 0.93 16.0

182天期 1.05 6.0

央行上日共发行3,988亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,834.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为177亿台币，累积超额准备为1,321亿台币、加计前期1%的超额准备为2,612亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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