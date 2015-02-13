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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月13日

路透香港2月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1
港元=0.80463人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.91%，低
于上交易日收盘的23.65%。
    
    公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                           4.44            5.65         0.98
 建设银行                                           5.59            6.41         1.08
 中国银行                                           4.11            4.40         1.16
 农业银行                                           3.31            3.84         1.07
 招商银行                                          14.63           18.16         1.00
 中信银行                                           6.75            5.70         1.47
 交通银行                                           6.11            6.53         1.16
 民生银行                                           9.30            9.00         1.28
 中国人寿                                          38.13           32.00         1.48
 中国平安                                          69.92           85.50         1.02
 中国太保                                          33.27           38.20         1.08
 中信证券                                          29.13           26.35         1.37
 新华人寿                                          52.64           44.65         1.47
 海通证券                                          21.71           17.84         1.51
 华能国际                                           7.49            9.27         1.00
 大唐发电                                           5.62            3.56         1.96
 华电国际                                           5.57            6.40         1.08
 中煤能源                                           6.14            4.13         1.85
 中国神华                                          18.43           21.00         1.09
 中国石油                                          11.18            8.59         1.62
 兖州煤业                                          12.75            6.29         2.52
 中国石化                                           5.84            6.15         1.18
 上海石化                                           4.13            2.34         2.19
 中海油服                                          18.43           12.58         1.82
 仪征化纤                                           6.19            2.41         3.19
 中国铝业                                           5.14            3.64         1.75
 江西铜业                                          17.35           13.00         1.66
 洛阳钼业                                          11.28            4.86         2.88
 紫金矿业                                           3.44            2.31         1.85
 马钢股份                                           3.31            2.10         1.96
 鞍钢股份                                           5.33            5.68         1.17
 重庆钢铁                                           3.08            1.46         2.62
 海螺水泥                                          20.00           26.45         0.94
 洛阳玻璃                                           9.33            2.75         4.22
 京城机电                                           7.25            2.96         3.04
 中联重科                                           6.05            4.86         1.55
 金隅股份                                           9.19            6.80         1.68
 中国国航                                           7.31            6.63         1.37
 东方航空                                           4.94            3.61         1.70
 南方航空                                           4.73            3.67         1.60
 中国远洋                                           6.08            3.79         1.99
 中海集运                                           4.19            2.34         2.23
 中集集团                                          19.37           14.48         1.66
 中海发展                                           7.49            5.31         1.75
 宁沪高速                                           7.05            9.35         0.94
 深高速                                             8.06            5.77         1.74
 成渝高速                                           4.84            3.15         1.91
 皖通高速                                           5.85            5.61         1.30
 广深铁路                                           4.23            3.93         1.34
 中国南车                                          12.11            9.73         1.55
 中国交建                                          11.92            8.52         1.74
 中国铁建                                          12.54            9.02         1.73
 中国中铁                                           8.46            5.93         1.77
 长城汽车                                          49.95           49.10         1.26
 比亚迪                                            41.67           29.40         1.76
 广汽集团                                           8.37            7.19         1.45
 青岛啤酒                                          40.01           50.45         0.99
 白云山                                            30.52           26.50         1.43
 新华制药                                           8.28            3.37         3.05
 海信科龙                                           9.46            6.45         1.82
 南京熊猫                                          12.23            5.97         2.55
 晨鸣纸业                                           6.49            3.76         2.15
 上海医药                                          17.24           16.30         1.31
 中兴通讯                                          19.69           17.14         1.43
 东方电气                                          19.20           15.66         1.52
 潍柴动力                                          26.33           31.45         1.04
 东北电气                                           4.55            1.60         3.53
 广船国际                                          38.00           22.30         2.12
 经纬纺机                                          18.07            9.08         2.47
 昆明机床                                           7.10            3.06         2.88
 一拖股份                                          12.64            5.25         2.99
 北辰实业                                           4.22            2.37         2.21
 创业环保                                          11.12            4.89         2.83
 中国中冶                                           3.99            2.22         2.23
 金风科技                                          14.13           11.78         1.49
 丽珠                                              48.79           39.10         1.55
 万科                                              12.76           17.42         0.91
 中国北车                                          12.89           10.40         1.54
 郑煤机                                             7.37            4.65         1.97
 大连港                                             5.04            2.58         2.43
 山东墨龙                                           9.45            2.98         3.94
 浙江世宝                                          26.10            7.09         4.58
 复星医药                                          22.35           25.45         1.09
 光大银行                                           4.11            4.10         1.25
 东江环保                                          35.88           25.50         1.75
 上海电气                                           9.79            4.49         2.71
                                                                                                
                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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