《路透晚报》--2月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，但周线上涨1.5%

日本股市日经指数周五收低，从上日所及的七年半收盘高位回落，因投资者对发那科(Fanuc)等近期上涨的股票进行获利了结，但与消费者需求相关的景气类股买盘帮助限制大盘跌幅。日经指数收盘下跌0.4%至17,913.36点，从周四所及的2007年7月来收盘高位17,979.72点回落。该指数周线上涨1.5%。

--中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓

中国股市沪综指收升1%，连续第五日反弹。分析师指出，今年开局国内经济疲弱，通缩压力较大，本周央行逆回购明显加量，市场对短期将降息的预期有所加强；同时投资者对A股中期行情信心较为坚定，持股过节的心态致反弹得以延续。

沪综指收报3,203.83点，涨30.41点或0.96%，本周该指数累计上涨4.16%；上证A股今日成交2,914亿元人民币，上日为2,274亿元。

--香港股市：恒指收高1.1%，跟进国际股市涨势

香港股市收高，在乌克兰停火协议及瑞典意外实施负利率之后，跟进国际股市涨势。恒生指数上涨1.1%至24,682.54点，恒生国企指数升1.2%至11,922.56点。恒生指数周线持平。

--汇市：欧元走势料更加稳定，有望连续第三周上扬

欧元小升，有望连续第三周上涨，创近一年最佳单周表现。美国数据疲软拖累美元下滑。稍早出炉的数据显示，2014年第四季德国经济增长远超分析师预期，激发欧元区乐观期望。下周初可能就希腊债务问题达成协议的希望也对欧元产生支撑。0853GMT，欧元兑美元涨0.24%报1.1429美元，兑日圆小升0.07%报135.85。美元/日圆跌0.18%至118.88日圆。

--欧元债市：德国数据激发欧元区乐观期望，投资人涌向低评等公债

低评等欧元区公债收益率下跌，稍早德国公布的第四季经济成长率较预期强劲，激发对整体欧元区经济的期望。葡萄牙、意大利及西班牙的10年期公债收益率皆下跌约7个基点，分别跌至2.41%、1.59%及1.56%。德国10年期公债收益率升1个基点，至0.34%。TRADEWEB数据显示，希腊10年期公债收益率开盘下跌84个基点，至两周低位9.50%。

--国际油市：布兰特原油期货徘徊在60美元附近，周线上涨近4%

布兰特原油期货徘徊在每桶60美元左右，本周上涨近4%，受石油行业削减支出程度加深消息以及美元下滑激发买盘提振。0844GMT，4月布兰特原油期货上升1.01美元至60.29美元。美国原油期货涨0.84美元报每桶52.05美元，延续本周稍早的振荡走势。

--全球金市：现货金因美元走软而攀升，但料将连续第三周收低

黄金价格守在五周低点上方，美元走软和希腊形势的不确定性带来支撑；不过对美国升息的预期料将推动金价连续第三周下跌。0845GMT，现货金报每盎司1,226.70美元。现货金周四一度触及五周低点1,216.45美元，随后回升并收高0.3%。

--金属期市：伦铜触及三周高位，得益于美元走软

伦铜触及逾三周高位，因美元走软帮助期铜延续自1月所及五年低位开始的涨势，但下周即将迎来春节假期料令涨幅受限。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.38%至每吨5,762美元，稍早一度触及1月21日以来高点每吨5,793.50美元，上一交易日涨幅2.4%。