《路透晚报》--2月13日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收低，但周线上涨1.5%
日本股市日经指数周五收低，从上日所及的七年半收盘高位回落，因投资者对发那科(Fanuc)等近期上涨的股票进行获利了结，但与消费者需求相关的景气类股买盘帮助限制大盘跌幅。日经指数收盘下跌0.4%至17,913.36点，从周四所及的2007年7月来收盘高位17,979.72点回落。该指数周线上涨1.5%。
--中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓
中国股市沪综指收升1%，连续第五日反弹。分析师指出，今年开局国内经济疲弱，通缩压力较大，本周央行逆回购明显加量，市场对短期将降息的预期有所加强；同时投资者对A股中期行情信心较为坚定，持股过节的心态致反弹得以延续。
沪综指收报3,203.83点，涨30.41点或0.96%，本周该指数累计上涨4.16%；上证A股今日成交2,914亿元人民币，上日为2,274亿元。
--香港股市：恒指收高1.1%，跟进国际股市涨势
香港股市收高，在乌克兰停火协议及瑞典意外实施负利率之后，跟进国际股市涨势。恒生指数上涨1.1%至24,682.54点，恒生国企指数升1.2%至11,922.56点。恒生指数周线持平。
--汇市：欧元走势料更加稳定，有望连续第三周上扬
欧元小升，有望连续第三周上涨，创近一年最佳单周表现。美国数据疲软拖累美元下滑。稍早出炉的数据显示，2014年第四季德国经济增长远超分析师预期，激发欧元区乐观期望。下周初可能就希腊债务问题达成协议的希望也对欧元产生支撑。0853GMT，欧元兑美元涨0.24%报1.1429美元，兑日圆小升0.07%报135.85。美元/日圆跌0.18%至118.88日圆。
--欧元债市：德国数据激发欧元区乐观期望，投资人涌向低评等公债
低评等欧元区公债收益率下跌，稍早德国公布的第四季经济成长率较预期强劲，激发对整体欧元区经济的期望。葡萄牙、意大利及西班牙的10年期公债收益率皆下跌约7个基点，分别跌至2.41%、1.59%及1.56%。德国10年期公债收益率升1个基点，至0.34%。TRADEWEB数据显示，希腊10年期公债收益率开盘下跌84个基点，至两周低位9.50%。
--国际油市：布兰特原油期货徘徊在60美元附近，周线上涨近4%
布兰特原油期货徘徊在每桶60美元左右，本周上涨近4%，受石油行业削减支出程度加深消息以及美元下滑激发买盘提振。0844GMT，4月布兰特原油期货上升1.01美元至60.29美元。美国原油期货涨0.84美元报每桶52.05美元，延续本周稍早的振荡走势。
--全球金市：现货金因美元走软而攀升，但料将连续第三周收低
黄金价格守在五周低点上方，美元走软和希腊形势的不确定性带来支撑；不过对美国升息的预期料将推动金价连续第三周下跌。0845GMT，现货金报每盎司1,226.70美元。现货金周四一度触及五周低点1,216.45美元，随后回升并收高0.3%。
--金属期市：伦铜触及三周高位，得益于美元走软
伦铜触及逾三周高位，因美元走软帮助期铜延续自1月所及五年低位开始的涨势，但下周即将迎来春节假期料令涨幅受限。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.38%至每吨5,762美元，稍早一度触及1月21日以来高点每吨5,793.50美元，上一交易日涨幅2.4%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 杜明霞；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率