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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 16:50 BJT

《综述》德国经济第四季表现超预期，法国依旧低迷

最新数据预示着欧元区经济今年将有个更好的开局。1月采购经理人调查显示，欧元区民间部门在1月创下了六个月来最快增速，并预示今年第一季经济将增长0.3%。

西班牙两周之前公布了第四季数据，GDP增幅达到0.7%，为七年来最高增幅。

荷兰去年第四季经济增幅为0.5%，第三季为0.2%。

希腊数据将于稍后公布，同比经济增幅料为2.2%，表明该国已摆脱长期而糟糕的经济衰退，至少目前是这样。

但如果希腊不能与欧元区其他国家达成协议，在该国仍被市场拒之门外时无法获得资金，那一切都将重新考量。(完) (编译 王洋/徐文焰/王颖；审校 蔡美珍/徐文焰)
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