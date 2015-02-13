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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 16:55 BJT

希腊金融市场：股债双双劲扬，投资人寄望下周关键债务会议

路透伦敦2月13日 - 希腊股市周五延续反弹势头，而公债收益率 则下跌，因投资者冀望，希腊能与债权人在下周的一次关键会议上达成协议。

希腊指标ATG指数 涨7.5%，希腊银行股指数 狂涨18.3%。

希腊公债收益率(殖利率)跌至约两周最低水平。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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